Dikkat çeken deprem hareketliliği! Prof. Dr. Naci Görür, 'Problem olabilir' dedi, o bölgeyi uyardı
Son günlerde Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Depremler paniğe neden olurken bir uyarı da Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
Son günlerde Türkiye'nin birçok kentinde deprem meydana geldi.
1 | 8
Denizli, Kahramanmaraş ve Ankara'daki depremler korkuttu.
2 | 8
Paniğe neden olan depremlerle ilgili bir uyarı da Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
3 | 8
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu uyarılarda bulundu:
4 | 8
