Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor (3 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 03 Eylül 2024 Salı günü için yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.