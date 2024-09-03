Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor (3 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji verilerine göre, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara'da da yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 03 Eylül 2024 Salı günü için yapılan son tahminlere göre: ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.