Dikkat! Yurt dışından getirilen ikinci telefonlar için flaş karar: Gümrük vergisi ödense bile...

Açıklamada bunun haricinde yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizilerek, şöyle devam edildi: