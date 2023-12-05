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  4. Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi

Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi

Sosyal medya fenomeni tutuklu yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın milyonlarca liralık lüks araçları konvoy eşliğinde Yediemin Otoparkı’ndan kayyımların isteğiyle TMSF’ye çekildi.

Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi - Sayfa 1

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Polat çiftinin araçları Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.


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Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi - Sayfa 2

Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı. 

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Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi - Sayfa 3

Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi. (İHA)

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Dilan Polat’ın lüks araçları TMSF’ye çekildi - Sayfa 4
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