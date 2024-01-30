  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, eksi 32 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü - Sayfa 1

Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi.

1 | 8
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü - Sayfa 2

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

2 | 8
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü - Sayfa 3

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

3 | 8
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü - Sayfa 4

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

4 | 8