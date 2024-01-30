Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Termometreler Eksi 32 dereceyi gördü
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, eksi 32 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi.
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Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.
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Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
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Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
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