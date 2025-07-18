Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. İşte 18 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı