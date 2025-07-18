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Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. İşte 18 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu

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Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Doğuda sıcaklık artıyor, yurda sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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