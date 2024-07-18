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  4. Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak!

Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak!

Yargıtay emsal bir karar verdi. Döviz borçları için açılan davalarda icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapılacak, borç Türk lirasıyla ödenecek.

Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak! - Sayfa 1

Yargıtay’dan döviz borçlarıyla ilgili emsal karar çıktı.

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Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak! - Sayfa 2

Yargıtay, yabancı para ile alacak verecek davalarına kamu düzeni vurgusu yaparak, Türk Lirası ayarı getirdi.

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Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak! - Sayfa 3

Yargıtay’a göre mahkemeler artık döviz borçları için açılan davalarda, icra takibi tarihindeki kur üzerinden hesaplama yapacak ve Türk lirası karşılığını belirleyecek.

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Dolar borcu olanlar için emsal karar! Kur borcun olduğu dönemden hesaplanacak! - Sayfa 4

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay İstanbul’da yaşandı. Kira anlaşmazlığı davasında dolar ile kiraya verdiği mülkün kirasını alamayan ev sahibi, icra takibi başlattı.

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