Dolu yağdı, Çeşme'de sokaklar beyaza büründü Çeşme'de etkili olan dolu nedeniyle cadde, sokak ve plajlar beyaza büründü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu. 1 | 7

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü. 2 | 7

Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı. Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü. Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. 3 | 7