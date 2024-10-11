Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar
Kuruyemişçilerde satılan kırmızı pul biberlerinin içerisinde farklı bir madde tespit edildi
Ülkemizde pul biber en çok tüketilen biberler arasında yer alıyor. Türkiye’nin biber konusunda incisi konumunda bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay gibi şehirlerden son derece kaliteli mahsul elde ediliyor.
Fakat son yıllarda özellikle maliyetlerin ve bununla birlikte fiyatların da artmasıyla üreticiler işlerine çürük mal karıştırmaya başladı. Bu çerçevede çeşitli sahtekarlıklar türedi. Son sahtekarlık ise pul biberden geldi.
35 YILLIK KURUYEMİŞÇİ GERÇEĞİ İFŞA ETTİ
İstanbul Beylikdüzü’nde 35 yıldır kendi kuruyemiş dükkanını işleten Milat Doğanyer, artık üreticilerin pul biber konusunda sahtekarlık yaptığını söyledi.
Kuruyemişçi Milat Doğanyer günümüzde bazı kötü niyetli üreticilerin pul biber diye domates kabuğu öğüttüğünü söyledi.