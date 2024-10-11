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  4. Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar

Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar

Kuruyemişçilerde satılan kırmızı pul biberlerinin içerisinde farklı bir madde tespit edildi

Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar - Sayfa 1

Ülkemizde pul biber en çok tüketilen biberler arasında yer alıyor. Türkiye’nin biber konusunda incisi konumunda bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay gibi şehirlerden son derece kaliteli mahsul elde ediliyor.

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Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar - Sayfa 2

Fakat son yıllarda özellikle maliyetlerin ve bununla birlikte fiyatların da artmasıyla üreticiler işlerine çürük mal karıştırmaya başladı. Bu çerçevede çeşitli sahtekarlıklar türedi. Son sahtekarlık ise pul biberden geldi.

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Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar - Sayfa 3

35 YILLIK KURUYEMİŞÇİ GERÇEĞİ İFŞA ETTİ

İstanbul Beylikdüzü’nde 35 yıldır kendi kuruyemiş dükkanını işleten Milat Doğanyer, artık üreticilerin pul biber konusunda sahtekarlık yaptığını söyledi.

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Domuz Etinden Sonra Sahte Pul Biber Skandalı ; Biber Diye İçine Koymuşlar - Sayfa 4

Kuruyemişçi Milat Doğanyer günümüzde bazı kötü niyetli üreticilerin pul biber diye domates kabuğu öğüttüğünü söyledi.

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