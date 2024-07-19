Donald Trump suikastı yeni moda yarattı: Kulak bandajı!
Eski ABD Başkanı ve önümüzdeki seçimlerde aday olan Donald Trump, geçtiğimiz hafta uğradığı suikast girişiminin yankıları sürerken, kulağından yaralanması sonrası taktığı bandaj Cumhuriyetçiler arasında bir akım haline geldi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, geçtiğimiz hafta uğradığı suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde destekçileri ile bir araya gelerek, modern tarihin en uzun süren miting konuşmasını yaptı.
Trump geçtiğimiz hafta sonu Pennsylvania'daki bir mitingde konuşma yaptığı sırada, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlenen bir saldırgan tarafından yaralanmıştı. Suikast girişimi bir miting görevlisinin hayatına mal oldu, iki kişiyi ağır yaraladı ve Crooks'un bir ABD Gizli Servisi keskin nişancısı tarafından olay yerinde vurularak öldürülmesiyle sona erdi.
Başarısız suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin destekçileri tarafından yeni bir trend başlattı.
Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'ne sağ kulaklarına beyaz dikdörtgen bandaj takarak gelen bazı destekçiler, vurulduktan sonra kongrede benzer bir bandaj takan Trump'ı taklit ediyor.