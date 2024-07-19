Donald Trump suikastı yeni moda yarattı: Kulak bandajı!

Trump geçtiğimiz hafta sonu Pennsylvania'daki bir mitingde konuşma yaptığı sırada, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirlenen bir saldırgan tarafından yaralanmıştı. Suikast girişimi bir miting görevlisinin hayatına mal oldu, iki kişiyi ağır yaraladı ve Crooks'un bir ABD Gizli Servisi keskin nişancısı tarafından olay yerinde vurularak öldürülmesiyle sona erdi.