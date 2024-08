Dr. Kenan Akbayram'dan 7.4'lük deprem uyarısı: Fayın kırılma ihtimali yüksek

Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu Fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası iste kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var” dedi.