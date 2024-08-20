Dr. Kenan Akbayram'dan 7.4'lük deprem uyarısı: Fayın kırılma ihtimali yüksek
Bingöl'de son günlerde meydana gelen depremlerin ardından uzmanı uyardı: ''Burası 7.4'ten büyük bir deprem yaşayabilir''
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezinde çalışan Dr. Kenan Akbayram, “Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası” dedi.
Geçtiğimiz gün akşam saat 21.15'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler konunun uzmanlarına çevrildi. Uzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, büyük depremler beklediklerini söyledi.
Yedisu Fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini belirten Akbayram, söz konusu bölgede her an deprem olabileceğini söyledi. Dr. Kenan Akbayram, ''Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz.
Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu Fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz. Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası iste kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var” dedi.