Dr. Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti! Tarık Ziya Ekinci kimdir?

12 Mart Muhtırası'nda Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi'nde Kürtçülük propagandası yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1. maddesinden üç yıla mahkûm oldu ve iki yıl tutuklu kaldı.

2008 yılında Ahmet İnsel ve Baskın Oran'ın başlattığı Ermenilerden özür diliyorum kampanyasına destek veren isimlerden biri oldu.