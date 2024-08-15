Dr. Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti! Tarık Ziya Ekinci kimdir?
İstanbul Tabip Odası yaptığı paylaşımda Tarık Ziya Ekinci’nin vefat ettiğini duyurdu. Vefat haberinin ardından Tarık Ziya Ekinci’nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Tarık Ziya Ekinci kimdir? Tarık Ziya Ekinci’nin kitapları nedir? İşte detaylar…
Tarık Ziya Ekinci kimdir?
25 Şubat 1925 yılında Diyarbakır’da doğan Tarık Ziya Ekinci, Kürt asıllı Türk doktordur, Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği yapmış siyasetçi ve yazardır.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Paris Tıp Fakültesinde ihtisas yapmıştır. Dâhiliye mütehassısıdır. Siverek Sıtma Savaş Tabipliği, Diyarbakır Merkez Belediye Baştabipliği, Lice Hükûmet Tabipliği, Diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanlıkları, Diyarbakır Kızılay, Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Sosyalist Kültür Derneği kuruculuğu ve yöneticiliği, serbest doktorluk, yazarlık, TBMM 2.(XIII) Dönem Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
12 Mart Muhtırası'nda Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi'nde Kürtçülük propagandası yaptığı iddiasıyla TCK’nin 142/1. maddesinden üç yıla mahkûm oldu ve iki yıl tutuklu kaldı.
2008 yılında Ahmet İnsel ve Baskın Oran'ın başlattığı Ermenilerden özür diliyorum kampanyasına destek veren isimlerden biri oldu.
Tarık Ziya Ekinci’nin kitapları
Doğu Dramı (1966)
Devlet ve Ben (1995)
Faili Meçhul Bir Cinayet (1994)
Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi (1997)
Demokrasi, Çokkültürlülük ve Bir Yargısal Serüven (1999)
Avrupa Birliği’nde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler (2001)