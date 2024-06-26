DSÖ'den yeni salgın uyarısı: ‘M çiçeği’ vakalarındaki artış endişe verici...

Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Lewis, M çiçeği vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100’den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.