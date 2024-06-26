DSÖ'den yeni salgın uyarısı: ‘M çiçeği’ vakalarındaki artış endişe verici...
Koronavirüs pandemisinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir hastalık hakkında uyarıda bulundu. Afrika’da “Mpox” (M Çiçeği) vakalarında görülen artış, DSÖ'nün dikkatini çekti...
Koronavirüs pandemisinin ardından DSÖ’den kritik uyarı geldi. DSÖ, Afrika’da “M çiçeği (mpox)” vakalarında yaşanan artışa karşı uyarıda bulundu. 26 ülkede görülen ve özellikle Afrika’da vaka artışlarının yaşandığına dikkat çekilerek hastalığın temel nedenlerinin belirlenmesi için yoğun araştırılmaların yapılması çağrısında bulunuldu. Salgın nedeniyle ölüm oranının çocuklarda daha fazla olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Lewis, M çiçeği vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100’den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.
“Yalnızca mayısta 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ’ye bildirildi.” ifadesini kullanan Lewis, özellikle Afrika’da M çiçeği vakalarında artış yaşandığını vurgulayarak bunun temel nedenlerinin tespit edilmesi için yoğun araştırmaların yapılması yönünde çağrıda bulundu.
Lewis, nisandan bu yana Güney Afrika’nın M çiçeği virüsünün bir varyantı olan “clad IIb” virüsüne bağlı 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirildiğini belirtti.