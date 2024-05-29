Dün akşam Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?
28 Mayıs günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adaylarından Ogeday - Özgür ve Batuhan - Seda mücadele ettiler. İlk turda kazanan taraf Batuhan ve Ogeday olurken 2. tura Özgür ve Seda kaldı. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Son kaptalık oyununda Atakan ve Seda’nın kurduğu haftalık takımlar bozulmadan bireysele kadar devam edecek. Kurulan bu takımlardan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım olurken, ilk eleme adayı Özgür oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti ve ikinci eleme adayı Seda oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım oldu ve Ogeday 3. eleme adayı oldu. 4. aday ise haftanın en düşük performans yüzdesine sahip Batuhan oldu.
İlk turda Ogeday - Özgür ve Batuhan - Seda mücadele ettiler. Batuhan 5-1’lik skorla ve Ogeday 5-3’lük skorla kazanan taraf oldular.
Final turunda Özgür ile Seda, kıyasıya yarıştı. Atışları seçen taraf Seda oldu. Kaybeden taraf 5-2 skorla Özgür Tetik oldu.
Özgür Tetik kimdir?
Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor.