Dün akşam Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?

Survivor All Star'a kim veda etti?

Son kaptalık oyununda Atakan ve Seda’nın kurduğu haftalık takımlar bozulmadan bireysele kadar devam edecek. Kurulan bu takımlardan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım olurken, ilk eleme adayı Özgür oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti ve ikinci eleme adayı Seda oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım oldu ve Ogeday 3. eleme adayı oldu. 4. aday ise haftanın en düşük performans yüzdesine sahip Batuhan oldu.