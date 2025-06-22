Dünya ikiye bölündü, Ülkeler saflarını belirledi: Hangi ülke kimi destekliyor? İran mı İsrail mi?

İsrail-İran savaşı 10’uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. ABD ilk kez fiilen ve resmen savaşa dahil oldu. İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri ABD tarafından hedef alındı. Her iki ülke askeri güçlerini artırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.