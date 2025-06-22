Dünya ikiye bölündü, Ülkeler saflarını belirledi: Hangi ülke kimi destekliyor? İran mı İsrail mi?
İsrail-İran savaşı Orta Doğu'daki gerilimi artırırken ABD’nin İran’ın kritik nükleer tesislerine düzenlediği saldırı dünya gündemini sarstı. Bölgedeki gerilimi tırmandırıp dünyada hangi ülkenin kimi desteklediği belli oldu.
İsrail-İran savaşı 10’uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. ABD ilk kez fiilen ve resmen savaşa dahil oldu. İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisleri ABD tarafından hedef alındı. Her iki ülke askeri güçlerini artırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.
İran’ın İsrail’e fırlattığı hipersonik füzeler savaşın seyrini değiştirdi. Bu hipersonik füzeler, İsrail’in savunma sistemlerini zorladı. Bu hamle, Ortadoğu’daki krizi derinleştirirken, İran ve İsrail’i destekleyen ülkelerin safını belirlemesine yol açtı.
Peki hangi ülke kimi destekliyor?