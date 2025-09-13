Dünyaca ünlü hacker grubundan Türkiye’ye siber saldırı! MHRS hacklendi iddiası ortalığı karıştırdı
Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin randevu sistemi MHRS’yi hacklediğini iddia etti.
Türkiye’de son yıllarda çok sayıda siber saldırı yaşanırken, milyonlarca kişinin çalınan kişisel bilgileri daha önce Dark Web veya Telegram gruplarında satışa çıkarılırken görülmüştü.
Bu iddialar güvenlik sistemlerindeki engellerin hackerlar tarafından aşılabildiğini gösterirken, dünyaca ünlü hacker grubundan şok eden itiraf geldi.
Bir süredir Türkiye’nin iktidarına yönelik eleştiri paylaşımları yapan hacker grubu Anonymous, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin sağlık randevu sistemi MHRS’yi hacklediklerini iddia etti.