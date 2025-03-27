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  4. Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti

Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birine siber saldırı gerçekleştirildi. Binlerce öğrenciyi etkileyen saldırıda hassas kişisel veriler çalınarak internete sızdırıldı.

Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti - Sayfa 1

Siber saldırılar, dünyanın en tehlikeli dijital suçlarından biri. Türkiye dahil yüzlerce ülkede her yıl siber saldırılar gerçekleşiyor ve hem çalışan hem de öğrencilerin kişisel verileri ele geçiriliyor.

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Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda kvkk.gov.tr tarafından yayımlanan duyuruda, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne siber saldırı gerçekleştiği öğrenci verilerinin çalındığı açıklanmıştı.

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Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti - Sayfa 3

Bu kez de saldırıların hedefi dünyaca ünlü bir üniversite oldu. Yabancı basından edinilen bilgilere göre New York Üniversitesi'nin resmi internet sitesine hacker saldırısı gerçekleşti.

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Dünyaca ünlü üniversiteye siber saldırı şoku! Milyonlarca öğrenci verileri çalındı. Sebebi şok etti - Sayfa 4

Söz konusu saldırıda resmi internet sitesi hacklendi ve 3 milyon öğrencinin hassas kişisel verileri ele geçirildi. Saldırının nedeni ise herkesi şaşırttı.

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