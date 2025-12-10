Dünyada İlk Oldu, ABD İkinci Sırada Kaldı: KIZILELMA Tarih Yazdı, Atina’da 'KGK-84' Alarmı Verildi!

Bu gelişmenin ardından ABD, Boeing’in MQ-28 Ghost Bat platformuyla ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Hedef tespiti, MQ-28’in kendi radarından değil E-7 AWACS yönlendirmesinden sağlandı; paylaşımda fırlatma anına ait takip ve etki görüntüleri yer almadı. Bu nedenle Avrupa basınında ABD testinin KIZILELMA’nın bağımsız hedefleme seviyesine ulaşmadığı vurgulandı.