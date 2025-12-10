Dünyada İlk Oldu, ABD İkinci Sırada Kaldı: KIZILELMA Tarih Yazdı, Atina’da 'KGK-84' Alarmı Verildi!
Türk savunma sanayii, KIZILELMA’nın kendi AESA radarıyla gerçekleştirdiği görüş ötesi vuruşla ABD’nin "Ghost Bat" projesini geride bırakarak havacılık tarihine “bağımsız” bir imza attı. Avrupa basını bu teknolojik zaferi “Türkiye birinci” olarak nitelerken; Ege’de dengeleri değiştiren Aselsan imzalı KGK-84 güdüm kiti, Yunanistan’da savunma kalkanlarını delme korkusuyla manşetlere taşındı.
Türkiye’nin savunma sanayideki gelişmeleri dış basında da yankı uyandırıyor. KIZILELMA, tarihte bir ilke imza atarken, AESA radarıyla kilit atarak GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle görüş ötesi (BVR) mesafeden jet motorlu bir hava hedefine doğrulanmış isabet gerçekleştirdi. Bu sayede Türkiye’de bir ilke imza atıldı.
Türkiye, Bayraktar KIZILELMA ile havacılık tarihinde bir ilke imza attı. KIZILELMA, MURAD AESA radarıyla kilit atarak GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle görüş ötesi (BVR) mesafeden jet motorlu bir hava hedefine doğrulanmış isabet gerçekleştirdi. Test; radar takibi, etki görüntüleri ve tam bağımsız hedefleme altyapısıyla desteklenerek “dünyada ilk” olarak kayda geçti ve Washington dahil uluslararası savunma çevrelerinde referans noktası haline geldi.
Bu gelişmenin ardından ABD, Boeing’in MQ-28 Ghost Bat platformuyla ilk kez AIM-120 AMRAAM füzesi ateşledi. Hedef tespiti, MQ-28’in kendi radarından değil E-7 AWACS yönlendirmesinden sağlandı; paylaşımda fırlatma anına ait takip ve etki görüntüleri yer almadı. Bu nedenle Avrupa basınında ABD testinin KIZILELMA’nın bağımsız hedefleme seviyesine ulaşmadığı vurgulandı.