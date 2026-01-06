Dünyada petrol rezervi en büyük 10 ülke
ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi, gözleri petrol rezervlerinin küresel dağılımına çevirdi. En büyük kanıtlanmış rezervlere sahip ülkelerin sıralaması infografikte öne çıkan tabloyla yeniden gündemde. İşte en büyük petrol rezervine sahip ülkeler…
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı’na yönelik operasyonuyla dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Bununla birlikte gözler bir kez daha petrol rezervinin en yüksek olduğu tabloya çevrildi.
ABD’nin yaklaşık 55 milyar metreküp kanıtlanmış petrol rezervine sahipken, 303 milyar metreküpten fazla rezerve sahip Venezuela’da yönetime el koyduğunu açıklaması sonrası gözler petrol zengini ülkelerin listesine çevrildi. Sputnik, ABD’nin Venezuela petrolüne el koymayı amaçladığını açıkça duyurduğu operasyon bağlamında, en fazla kanıtlanmış rezervi bulunan ülkeleri bir infografikte derledi.
İŞTE PETROL REZERVİ EN YÜKSEK ÜLKELER