Dünya'da sadece iki tane var, biri Yozgat'ta
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere’nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı'nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Tarihi yapı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.
Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma Roma Hamamında çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı.
Ayrıca son 2 yıldır suları çekilmiş olan antik havuzlardaki kayıp kaçak sorunu da çözümlendi ve Roma Hamamı yeniden termal su ile buluşturularak eski ihtişamına kavuşturuldu.
Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamı, çevre düzenlemesi sonrası yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı.
Tarihi Roma Hamamı’nın doğal güzelliklerini görmek için ilçeye gelen vatandaşlar aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, tarihi yapıyı gezme fırsatı buldu.