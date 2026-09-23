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Dünyada sadece Muş’ta yetişiyor! 3 yıllık araştırma yeni türü ortaya çıkardı

Muş'un Kurtik Dağı'nda yürütülen 3 yıllık arazi çalışmalar sonucunda keşfedilen, "Fritillaria damlana" adı verilen yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı.

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Dünyada sadece Muş’ta yetişiyor! 3 yıllık araştırma yeni türü ortaya çıkardı - Sayfa 1

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat ile araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu'daki zengin bitki çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Dünyada sadece Muş’ta yetişiyor! 3 yıllık araştırma yeni türü ortaya çıkardı - Sayfa 2

Araştırmacılar tarafından 2024 yılında Muş'un Kurtik Dağı'nda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında fark edilen bitki, 2025 ve 2026 yıllarındaki vejetasyon dönemlerinde de takip edildi.

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Dünyada sadece Muş’ta yetişiyor! 3 yıllık araştırma yeni türü ortaya çıkardı - Sayfa 3

Tür üzerinde yapılan moleküler, palinolojik ve diğer bilimsel incelemelerin ardından bitkinin daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış yeni bir tür olduğu sonucuna ulaşıldı.

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Dünyada sadece Muş’ta yetişiyor! 3 yıllık araştırma yeni türü ortaya çıkardı - Sayfa 4

"Dünyada yalnızca Muş'ta yetişiyor"

Yeni türün en dikkat çekici özelliği ise dünyada yalnızca Muş'un Kurtik Dağı'nda yetişmesi oldu.

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