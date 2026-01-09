Dünyadaki örnekleri incelendi ancak bulunamadı! Antalya'nın falezleri dünyada tek
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Nihat Dipova, Antalya'da 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan ancak 2024 yılında 400 metrelik kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirilen falezlerin, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi.
Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan, Konyaaltı Sahili varyanttan başlayıp Lara Sahili'ne kadar 9 kilometre uzunluğa sahip falezler, 2020 yılında 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.
Falezlerin varyant başı olarak anılan kısmında yer alan 400 metrelik bölümün statüsü, 2024 yılında 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi.
Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, statünün düşürülmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Dava kapsamında tayin edilip, incelemesini tamamlayan bilirkişi heyeti, rapor hazırlıyor.
TUFA KIYI FALEZİ ÖZELLİĞİ
Mahkeme süreci devam eden falezlerle ilgili bilgi veren AÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden geoteknik, zemin mekaniği, mühendislik ve teknoloji alanlarda çalışmaları bulunan Prof. Dr. Nihat Dipova, toplam 9 kilometrelik falezlerin, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi.