Dünyanın büyük nükleer enerji kapasitesine sahip güçleri: İşte zirvedeki ülke
Enerji politikalarının temel unsurlarından biri haline gelen nükleer santraller, ülkeler için stratejik bir öneme sahip. Isı kaynağını nükleer reaktörlerden alan bu santraller, enerji üretimindeki verimlilikleri kadar çevresel ve güvenlik boyutlarıyla da sıkça tartışılıyor. Aynı zamanda küresel ölçekte güç göstergesi olarak da görülen nükleer enerji, birçok ülkenin enerji politikalarında önemli bir yer tutuyor. Peki, dünyada en yüksek nükleer enerji kapasitesine sahip ülkeler hangileri?
Nükleer enerji santralleri, düşük karbon emisyonu, yüksek kapasite faktörü ve kesintisiz baz yük sağlama özellikleri sayesinde enerji arz güvenliği ile sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda karşılayabilen stratejik bir seçenek olarak öne çıkıyor.
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