Dünyanın en büyük peynir soygunu! 390 bin dolar değerinde nadir bulunan cheddar çalındı
Londra'nın önde gelen peynir perakendecilerinden Neal's Yard, 22 ton nadir bulunan cheddar'ın dolandırıcıların kurbanı olduğunu açıkladı. ‘Büyük peynir soygunu’ olarak tanımlanan olayda en az 300 bin sterlin yani yaklaşık 390 bin dolar değerinde 22 metrik ton nadir cheddar kayboldu.
Londra'nın önde gelen peynir perakendecilerinden Neal's Yard, 22 ton nadir bulunan cheddar'ın dolandırıcıların kurbanı olduğunu açıkladı. ‘Büyük peynir soygunu’ olarak tanımlanan olayda en az 300 bin sterlin yani yaklaşık 390 bin dolar değerinde 22 metrik ton nadir cheddar kayboldu.
New York Times’ın haberine göre Londra'nın önde gelen peynir perakendecilerinden Neal's Yard Dairy, “büyük bir Fransız perakendecinin yasal toptan dağıtıcısı” gibi görünen bir firmadan büyük bir sipariş aldı. Şirket, Holden'ın mandırasına ve diğer iki peynir üreticisine (Westcombe Dairy ve Trethowan Brothers) 22 metrik tonluk siparişi karşılamak için başvurdu.
Galler'deki mandırasında kayıp cheddarın bir kısmını üreten Patrick Holden, "Böyle bir şey olacağını asla hayal etmemiştik. bir Fransız süpermarketi peynirimizi satın alıyor’ diyorduk. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştik. Görünen o ki zaten olamıyormuş" dedi.