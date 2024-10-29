Dünyanın en büyük peynir soygunu! 390 bin dolar değerinde nadir bulunan cheddar çalındı

New York Times’ın haberine göre Londra'nın önde gelen peynir perakendecilerinden Neal's Yard Dairy, “büyük bir Fransız perakendecinin yasal toptan dağıtıcısı” gibi görünen bir firmadan büyük bir sipariş aldı. Şirket, Holden'ın mandırasına ve diğer iki peynir üreticisine (Westcombe Dairy ve Trethowan Brothers) 22 metrik tonluk siparişi karşılamak için başvurdu.