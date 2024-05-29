Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu: İlk 5'te Türkiye'den 2 şehir var

Alman analiz şirketi Statista, Euromonitor International'ın verilerine dayanarak geçtiğimiz yıl dünyada en çok ziyaret edilen şehirleri listeledi.

İstanbul 2023'te dünyanın en çok ziyaret edilen şehri oldu. İstanbul, ziyaretçi sayısı 2022'ye göre yüzde 26 arttı. Listenin ilk 5'inde Türkiye'den bir şehir daha yer aldı.

İşte 2023 yılında gezginlerin en çok tercih ettiği 8 şehir