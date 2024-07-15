Dünyanın en eski küçük memelisi Adana'da görüldü: Fareye benzer ama...
Adana'da 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu düşünülen Batodonoides Vanhouteni görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli, bu hayvanın fareye benzediğini ancak fare olmadığını belirterek, canlının kimseye bir zararı olmadığını, bu nedenle bu tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerektiğini söyledi.
Şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni, Adana'nın Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görüldü.
1 | 6
Veteriner Tevfik Yüceli, bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydetti.
2 | 6
3 | 6
Yüceli, vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.
4 | 6