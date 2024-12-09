Dünyanın en güçlü 25 özel kuvvetleri belli oldu: Bordo berelilerin sıralamadaki yeri şaşırtmadı
En zor ve hassas operasyonları başarıyla tamamlamak adına eğitilmiş, yüksek kabiliyete sahip askeri birlikler olan özel kuvvetler, son yıllarda özellikle meskun mahal sahasında mühim görevler üstlenmiştir.
Özel kuvvetler, terörle mücadele başta olmak üzere, düşman hatlarına sızma, keşif, rehine kurtarma ve ciddi risklere sahip operasyonlar gibi görevlerde ihtisas yapmışlardır. Dünyanın en zor eğitimlerinden geçerek bu birliklerde görev yapılmaktadır.
Ülkelere göre özel kuvvetlere seçilme şartlarında değişiklikler gözlemlense de özellikle fiziksel dayanıklılık, teknik bilgi ve taktik kabiliyeti gerektiren çok zor bir eğitim aşamasından geçer. Bu Türk özel kuvvetleri olan borda berelilerde cehennem haftası olarak bilinir. Ve birçok ülkede benzer haftalar ve zorlu süreçler bulunur.
Aynı zamanda özel kuvvetler, savaş veya kriz süreçlerinde hassas öneme sahipken, barış zamanlarında da terörle mücadele, eğitim ve istihbarat faaliyetlerinde etkin rol oynarlar. Her bir ülkenin özel kuvvetleri, kendi coğrafi ve stratejik ihtiyaçlarına göre eğitilmiştir ve bu onları en seçkin birim kılar.