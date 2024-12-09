Dünyanın en güçlü 25 özel kuvvetleri belli oldu: Bordo berelilerin sıralamadaki yeri şaşırtmadı

Aynı zamanda özel kuvvetler, savaş veya kriz süreçlerinde hassas öneme sahipken, barış zamanlarında da terörle mücadele, eğitim ve istihbarat faaliyetlerinde etkin rol oynarlar. Her bir ülkenin özel kuvvetleri, kendi coğrafi ve stratejik ihtiyaçlarına göre eğitilmiştir ve bu onları en seçkin birim kılar.