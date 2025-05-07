Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: Pakistan ve Hindistan kaçıncı sırada? Türkiye yerini korudu
Dünyanın en büyük nükleer güçleri arasında yer alan Hindistan ve Pakistan arasında dün gece başlayan çatışmalar dünyanın gündemine oturdu. ABD merkezli Global Firepower'ın Küresel Askeri Güç (GFP) Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü orduları belli olurken iki ülkenin sıralaması ortaya çıktı.
Hindistan’ın Pakistan ve Keşmir’e yönelik hava saldırıları, iki ülke arasında son 20 yılın en sert askeri çatışmasına sahne oldu. Pakistan ordusu, bu saldırılara karşılık olarak beş Hindistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Hindistan’ın Pencap’taki hedefleri vurması, iki ülke arasında uzun süredir görülmeyen bir kapsamlı saldırı olarak yorumlandı. Yaşanan gerilim, nükleer silahlara sahip bu iki ülke arasında çatışmanın daha da derinleşebileceği endişesini artırdı. Çatışmalarda şimdiye kadar 26 sivilin hayatını kaybettiği, 46 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Dünyanın en güçlü orduları arasında yer alan iki ülke de nükleer silah envanterine sahip.
Peki, dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkede?
Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü ne durumda?