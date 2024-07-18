Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü ordularına göre dünyanın en güçlü ülkeleri, mükemmel savunma sistemleri, güçlü silahlı kuvvetleri ve en son teknolojileri nedeniyle önemli bir küresel etkiye sahiptir. Bu ülkelerin güçlü orduları, ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve küresel güvenlik planları açısından büyük önem taşıyor.

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