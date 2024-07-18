Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? işte Dünyanın en güçlü orduları...
Dünyanın en güçlü ordularına göre dünyanın en güçlü ülkeleri, mükemmel savunma sistemleri, güçlü silahlı kuvvetleri ve en son teknolojileri nedeniyle önemli bir küresel etkiye sahiptir. Bu ülkelerin güçlü orduları, ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve küresel güvenlik planları açısından büyük önem taşıyor.
Global Firepower (GFP) tarafından belirlenen ve PowerIndex (PwrIndx) ile ifade edilen Küresel Askeri Sıralama, dünya çapında ulusların askeri yetenekleri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Bu sıralama, bir ülkenin askeri gücünün çeşitli yönlerini içeren 60'tan fazla faktörün ayrıntılı bir değerlendirmesine dayanıyor.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU!