Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? Liste baştan aşağı değişti
Londra merkezli Passport Index tarafından 2025 yılı için yapılan araştırmada dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını belirledi.
Dünya çapında 199 ülke ve bölgeyi kapsayan kapsamlı bir pasaport gücü araştırması yayımlandı. Passport Index verilerine göre pasaportlar; vizesiz seyahat imkânı, kapıda vize ve küresel mobilite kriterleri esas alınarak sıralandı. Araştırmaya göre, en güçlü pasaport sahipleri tam 179 ülkeye vizesiz giriş hakkı elde edebiliyor.
Pasaport sıralaması, ülkelerin diplomatik ilişkilerinin ve seyahat politikalarının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Güçlü pasaportlar, vatandaşlarına daha fazla seyahat özgürlüğü sunarken aynı zamanda iş dünyası ve turizm için de büyük kolaylık sağlıyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerin doğrudan bireylerin seyahat imkânlarına yansıdığını ortaya koyuyor.
İşte en güçlü pasaportlar...