Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti!
Henley & Partners tarafından hazırlanan 2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı. Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı listede dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, Türkiye’nin pasaport gücünde yükseliş kaydettiği görüldü.
Henley & Partners tarafından her yıl yayımlanan ve ülkelerin pasaportlarının seyahat özgürlüğünü gösteren 2025 yılına ait Pasaport Endeksi açıklandı.
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Yeni listede dikkat çeken değişiklikler yaşanırken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de değişti.
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Singapur, 227 ülke ve bölgeden tam 193'üne vizesiz giriş hakkı sağlayarak bir kez daha listenin ilk sırasında yer aldı.
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