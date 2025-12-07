Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

9-FRANSA

Yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran bir ulusal mutfak olan Fransız mutfağının kökeni Orta Çağ'a kadar uzanır.

Sosların oldukça önemli olduğu Fransız mutfağı, başlangıç ve ana yemeklerin haricinde profiterol, sufle, makaron, krem karamel gibi tatlılarla da ön plana çıkıyor.