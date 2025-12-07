Dünyanın en iyi 100 mutfağı açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, 2025/2026 dönemine ait “Dünyanın En İyi 100 Mutfağı” sıralamasını duyurdu. Türk mutfağı, ilk 10'a girmeyi başardı.
Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı kapsamlı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle 2025 yılı sonunda yayınlanan "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini duyurdu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan mutfaklar ilk sıralara yerleşti. Listenin son sırasında Kıbrıs mutfağı yer alırken, Türk mutfağı ilk 10'a girdi.
10- ENDONEZYA
Ülkenin kültürel çeşitliliğinin bir yansıması olan Endonezya mutfağında acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatlar hakimdir. Pirinç, hindistan cevizi sütü, yer fıstığı ve çeşitli baharatlar pek çok yemeğin temelini oluşturur.
9-FRANSA
Yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran bir ulusal mutfak olan Fransız mutfağının kökeni Orta Çağ'a kadar uzanır.
Sosların oldukça önemli olduğu Fransız mutfağı, başlangıç ve ana yemeklerin haricinde profiterol, sufle, makaron, krem karamel gibi tatlılarla da ön plana çıkıyor.