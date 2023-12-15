Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 kent listede... Küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor ve veri şirketi Lighthouse’un ortaklaşa hazırladığı Seyahat İçin En İyi 100 Şehir Endeksi açıklandı. Dünyanın en iyi 100 kentinin açıklandığı listede Türkiye'den 3 kent yer alıyor. En cazip seyahat şehirlerinde Avrupa, ilk 10 şehirden yedisi ve ilk 100'de yer alan 63 şehir ile üstünlük sağladı. Peki, Türkiye'den 3 şehir kaçıncı sırada yer aldı?

Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor International, 2023'ün 'En İyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin başında yer aldı. Avrupa, ilk 10'da 7 şehir ve ilk 100'de toplam 63 şehir ile endekste öne çıktı. 1 | 17

Turizm altyapısı, politikaları ve performansı, sürdürülebilirlik, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi kriterlere göre sıralanan endekse göre Paris bir kez daha dünyanın en cazip seyahat şehri oldu. 2023'te en çok uluslararası ziyaretçi ise İstanbul'a geldi. 2 | 17

En cazip seyahat şehirlerinde Avrupa, ilk 10 şehirden yedisi ve ilk 100'de yer alan 63 şehir ile üstünlük sağladı. İlk 10'da Avrupa'dan olmayan şehirler ikinci sıradaki Dubai, dördüncü Tokyo ve sekizinci olan New York. 3 | 17