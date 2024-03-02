Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet... Kaçıncı sırada? TasteAtlas dünyanın en iyi 100 sandviçi ve mutfağını açıkladı. Listede ,Türkiye'den de 1 lezzet yer aldı. İşte yeryüzünün en lezzetli 10 sandviçi ve Türkiye'den listeye giren lezzetin sıralaması...

Sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyanın severek tükettiği bir lezzet. TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de bir lezzet yer aldı. İşte ilk 10 sıralaması... 1 | 10

10. Prego, Portekiz Prego, sarımsakla terbiye edilmiş, kızartılmış, soğan ve şarapla birlikte sotelenmiş ve daha sonra bir ekmek içine yerleştirilmiş ince sığır eti dilimleriyle hazırlanıyor. 2 | 10

9. Mozzarella in carrozza, İtalya İtalya'nın çeşitli bölgelerinde yenmesine rağmen özellikle Campania'da popüler olan kızarmış bir sandviçdir. Sandviç, kabuksuz, hafif bayat ekmek, mozzarella peyniri, un, süt ve çırpılmış yumurta ile yapılır. 3 | 10