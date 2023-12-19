Dünyanın en iyileri açıklandı: İlk binde Türkiye'den 9 üniversite
URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 119 üniversite girdi. İlk binde ise Türkiye'den 9 üniversite yer alırken en iyi dereceyi Hacettepe Üniversitesi elde etti. Sıralamada, Harvard Üniversitesi yine 1'inci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi 2'nci, University College London da 3'üncü oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" açıklandı.
Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.
URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi", "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı.
Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler de değerlendirmeye alınmadı.