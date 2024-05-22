İşte dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları
Londra'dan Singapur'a uçan Singapur Havayolları'na ait uçakta şiddetli türbülans nedenleriyle bir kişi öldü ve onlar kişi yaralandı. Olayın ardından dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları merak edilmeye başlandı... İşte Dünyanın en türbülanslı rotaları...
Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER uçağı salı günü Tayland hava sahasına girerken şiddetli türbülansa maruz kaldı. Uçağın Bangkok'a acil iniş yapmasının ardından bir İngilizin hayatını kaybettiği 30'dan fazla yolcunun yaralandığı açıklandı. Yolculardan 7'si ise ağır yaralı.
Turbli veri tabanına göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanında benzer şekilde sarsıntılı yolculuklar yaşanıyor. Tokyo'dan kalkan uçuşlar en zorlu uzun mesafeli seferler listesinde başı çekiyor. Güçlü türbülans, önemli ölçüde farklı hızlarda hareket eden hava akımları bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Turbli web sitesine göre bu durum tipik olarak jet akımlarının sınırlarında, dağların üzerinde ve belirli bulut fırtınalarında görülür.
Dağlar ve rüzgar akımları etkili Örneğin, Santiago-Santa Cruz rotasındaki türbülans Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na doğru esen rüzgarlar And Dağları'na neredeyse dik olarak akıyor. Turbli, ekvatorun da güçlü yukarı doğru akımlar ve fırtına aktivitesi nedeniyle türbülans için iyi bilinen bir bölge olduğunu belirtti. Japonya'da dağ ve okyanus kaynaklı türbülans seviyeleri yüksektir.
İngiltere ve ABD hükümet meteoroloji kurumlarından alınan verileri kullanarak 150.000 rotayı analiz eden Turbli websitesinin derlediği en türbülanslı rotalar sırasıyla şu şekilde...
Dünyanın en türbülanslı rotası
Santiago - Santa Cruz