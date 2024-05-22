İşte dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları

Turbli veri tabanına göre en türbülanslı uçuşlar Şili'deki Santiago ile Bolivya'daki Santa Cruz arasında gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanında benzer şekilde sarsıntılı yolculuklar yaşanıyor. Tokyo'dan kalkan uçuşlar en zorlu uzun mesafeli seferler listesinde başı çekiyor. Güçlü türbülans, önemli ölçüde farklı hızlarda hareket eden hava akımları bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Turbli web sitesine göre bu durum tipik olarak jet akımlarının sınırlarında, dağların üzerinde ve belirli bulut fırtınalarında görülür.