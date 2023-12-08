Dünyanın en zengin 25 ailesi ve servetlerine dair bilinenler...
Bloomberg, dünyanın en zengin 25 ailesini derledi. İşte dünyanın en zengin ilk 25 ailesi ve servetlerine dair bilinenler...
25 - Duncan
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS - Endüstri
Servet: 32 milyar dolar
Dan Duncan, Doğal gaz sıvıları toptancısı Enterprise Products'ı 1968 yılında bir kamyon ve yaklaşık 10.000 dolarla kurdu. Şirket 1998 yılında halka açıldı ve şu anda ABD'deki en büyük orta akım enerji şirketlerinden biri.
24 - Kwok
SUN HUNG KAI PROPERTIES - Emlak
Servet: 32.5 milyar dolar
Kwok Tak-seng, 1963 yılında emlak şirketi Sun Hung Kai Properties'in öncülünü kurdu. Şirket 1972 yılında halka açıldı. O zamandan beri Hong Kong'un en büyük emlak geliştiricisi olan şirket, Kwok ailesinin servetinin temeli haline geldi. Tak-seng, 1990'da öldüğünde oğulları Walter, Thomas ve Raymond şirketin kontrolünü üstlendi.
23 - Ferrero
FERRERO - Yiyecek
33.5 milyar dolar
Michele Ferrero, İtalya'nın Alba kasabasındaki tek bir dükkandan Nutella'yı hayatımıza sokan küresel bir çikolata şekerleme şirketi kurdu. Ferrero 2018 yılında Nestle'nin ABD'deki şekerleme işini 2,8 milyar dolara satın aldı.
22 - Mulliez
AUCHAN - Perakende
Servet: 34.3 milyar dolar
Gerard Mulliez 1961 yılında Fransa'nın Walmart'ı olarak bilinen Auchan'ı kurduğunda ailesi zaten perakendecilikte deneyimliydi. Auchan zamanla büyüyerek Avrupa'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri haline geldi. Aile holding şirketi Association Familiale Mulliez, ev geliştirme zinciri Leroy Merlin de dahil olmak üzere çeşitli perakende işletmelerini kontrol ediyor. Şu anda 700'den fazla üyesi bulunan aile, Creadev ve Mobilis gibi kuruluşlar aracılığıyla yatırım yapmakta.