Dünyanın en zengin 25 ailesi ve servetlerine dair bilinenler... Bloomberg, dünyanın en zengin 25 ailesini derledi. İşte dünyanın en zengin ilk 25 ailesi ve servetlerine dair bilinenler...

25 - Duncan

ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS - Endüstri



Servet: 32 milyar dolar Dan Duncan, Doğal gaz sıvıları toptancısı Enterprise Products'ı 1968 yılında bir kamyon ve yaklaşık 10.000 dolarla kurdu. Şirket 1998 yılında halka açıldı ve şu anda ABD'deki en büyük orta akım enerji şirketlerinden biri. 1 | 25

24 - Kwok

SUN HUNG KAI PROPERTIES - Emlak Servet: 32.5 milyar dolar Kwok Tak-seng, 1963 yılında emlak şirketi Sun Hung Kai Properties'in öncülünü kurdu. Şirket 1972 yılında halka açıldı. O zamandan beri Hong Kong'un en büyük emlak geliştiricisi olan şirket, Kwok ailesinin servetinin temeli haline geldi. Tak-seng, 1990'da öldüğünde oğulları Walter, Thomas ve Raymond şirketin kontrolünü üstlendi. 2 | 25

23 - Ferrero

FERRERO - Yiyecek 33.5 milyar dolar Michele Ferrero, İtalya'nın Alba kasabasındaki tek bir dükkandan Nutella'yı hayatımıza sokan küresel bir çikolata şekerleme şirketi kurdu. Ferrero 2018 yılında Nestle'nin ABD'deki şekerleme işini 2,8 milyar dolara satın aldı. 3 | 25