Dünyanın işgal edilmesi en zor olan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
2026 yılı başında ABD’nin Venezuela’ya kısa süreli ve sürpriz bir askeri müdahalesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Washington yönetimi, 3 Ocak 2026’da Delta Force gibi özel kuvvet unsurlarını kullanarak Caracas’a hızlı bir baskın düzenledi ve Nicolás Maduro ile eşini esir aldı. Bu operasyon, yalnızca askeri taktikleri değil aynı zamanda ülkelerin savunma ve caydırıcılık kapasitelerini küresel ölçekte yeniden tartışmaya açtı. 2026 yılında işgal edilmesi zor olan ülkeler araştırıldı.
Ortadoğu’da İsrail–Gazze hattındaki çatışmalar ve Rusya–Ukrayna savaşının tüm hızıyla sürmesi, küresel sistemi zaten kırılgan bir noktaya taşımışken, ABD’den gelen Venezuela hamlesi dengeleri bir kez daha sarstı.
3 Ocak’ta ABD’nin, Venezuela’nın başkenti Karakas’a yönelik ani ve çok boyutlu bir operasyon düzenlediği öne sürüldü. İddialara göre operasyon, Delta Force unsurlarının sahaya inmesiyle başladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin etkisiz hale getirilerek esir alındığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun gerekçesini uyuşturucu kartelleri ve uluslararası sevkiyat ağlarıyla mücadele olarak açıkladı. Askeri hamlenin yalnızca kara unsurlarıyla sınırlı kalmadığı, saldırının ilk aşamasında Caracas’ın büyük bölümünde elektriklerin kesilmesine yol açan bir siber operasyonun devreye sokulduğu ifade edildi.
Bunu izleyen saatlerde ise ABD savaş uçaklarının, Karakas ve çevresindeki radar tesislerini, radyo iletişim kulelerini ve hava savunma bataryalarını hedef aldığı ileri sürüldü. Operasyonun kısa sürede sonuçlanması, dünya genelinde hem askeri stratejiler hem de siber savaşın modern çatışmalardaki rolü üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirdi.