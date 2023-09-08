Dünyayı tedirgin eden bulaş
Arjantin'de kuş gribi, kuşlardan deniz aslanlarına geçti. Sürü halinde hareket eden deniz aslanları tek tek ölmeye başladı. Virüsün insanlara geçip geçmeyeceği bilinmiyor.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te deniz aslanlarında kuş gribi mutasyonu nedeniyle yaşanan ölüm vakaları endişe yaratıyor.
Yüzlerce ölü deniz aslanı, plajların kapatılması ve kuş gribi salgını çevre ve sağlık endişelerini artırıyor. Bu durum, sürü halinde hareket eden deniz aslanları için toplu ölüm potansiyeli taşıyor.
Arjantinli bilim insanları, virüsün tarihte kuşlardan deniz aslanlarına kaydedilen ilk aktarım olduğu konusunda uyarıyorlar. İnsanların risk altında olup olmadığı belirsizliğini korurken halk arasında daha dikkatli olunması çağrısı yapıldı. (A.A.)