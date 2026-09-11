Duvarın içinden servet değil ama 25 kilo bal çıktı! Görenler şaşkına döndü
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıktı. Duvarın kırılmasıyla boşluktan yaklaşık 25 kilogram petek bal çıktı. Yaşadığı evde arı kovanı bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık" dedi.
Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Murat Buğday'ın yaşadığı binada hasar oluştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı fark edildi. Durumu gören Buğday, aynı mahallede oturan emekli ziraat mühendisi ve arıcılık eğitmeni olan arkadaşı Musa Kocaman'dan yardım istedi.