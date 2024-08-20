e-Kira kontratıyla fahiş fiyat artışının önüne geçilecek
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, e-kira kontratı uygulamasıyla e-Devlet'ten kira bedellerinin izlenip, aşırı artışların tespit edebileceğini belirterek, "Bu da fahiş kira artışlarının önlenmesine yardımcı olacak." dedi.
Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, e-kira kontratı uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023'te beyanda bulunan ev sahibi sayısını 1,8 milyon olarak açıkladığını anımsatan Tanrıvermiş, yaklaşık 3,7 milyon ev sahibinin asgari beyanname vermediğini söyledi.
Tanrıvermiş, kira sözleşmelerinin artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmasının öngörüldüğünü anımsatarak sözleşmelerin dijital ortama aktarılmasıyla konut piyasasının daha şeffaf ve güvenilir olacağını bildirdi.
Merkezi Kira Takip Sistemi ile kiralama ihtilaflarının yaşanması durumunda, sözleşme şartlarına ilişkin takip ve incelemenin daha kolay yapılabileceğine işaret eden Tanrıvermiş, e-kira kontratının avantajlarını şöyle sıraladı:
"Kira sözleşmelerinin Merkezi Takip Sistemi'ne alınması hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha şeffaf piyasanın kurulmasına imkan verecek. Kira sözleşmelerinin kayıt dışı olmasının önüne geçilebilecek. Kamu otoriteleri ile uzmanların yerleşim yerlerindeki kiralık konut ve iş yerlerini incelemesi ve fahiş kira artışlarını tespit etmeleri kolaylaşacak.
Ayrıca, konut piyasasındaki kira, boşluk ve aidat gibi verilerin daha doğru ve güvenilir biçimde elde edilmesine imkan verecek. Kiralanan gayrimenkullerin kayıt altına alınması, beyanname sınırının dışında kalan konutlar ile emsal kira üzerinden vergilendirilmesi gereken maliklerin kolaylıkla tespitine olanak sağlayacak. Bu yolla gayrimenkul sermaye gelirinin rasyonel vergilendirilmesi yapılabilecek ve vergi gelirlerinde ciddi artış sağlanacak."