Ebeveynler dikkat! Bakanlık piyasadan toplatıyor: 2 ürünün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; bir çocuk pantolonu ve bir emzik askılığının kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bir çocuk giyim ve emzik askılığının kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.