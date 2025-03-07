Ece Gürel öldü mü, ölüm sebebi nedir? Kayıp Mimar Ece Gürel son durum nedir, sağlık durumu nasıl?

Belgrad Ormanı’nda kaybolan, günlerce arama çalışmaları süren Ece Gürel için sevindiren haber henüz dün gelmişti. Dere kenarında uzanıyor halde sağ bulunan Gürel, hem ailesi hem vatandaşları sevindirmişti. Ancak Ece’nin sağlık durumu hastaneye kaldırıldığında pek iyi değildi.