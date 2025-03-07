Ece Gürel öldü mü, ölüm sebebi nedir? Kayıp Mimar Ece Gürel son durum nedir, sağlık durumu nasıl?
Türkiye’yi ayaklandıran kayıp mimar Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda kayboldu ve günlerce arandı. 5 günün sonunda dere kenarında uzanıyor hale bulunan Gürel, sağ olarak hastaneye kaldırıldı. Peki Ece Gürel öldü mü, ölüm sebebi nedir? İşe Mimar Ece Gürel son durum…
Belgrad Ormanı’nda kaybolan, günlerce arama çalışmaları süren Ece Gürel için sevindiren haber henüz dün gelmişti. Dere kenarında uzanıyor halde sağ bulunan Gürel, hem ailesi hem vatandaşları sevindirmişti. Ancak Ece’nin sağlık durumu hastaneye kaldırıldığında pek iyi değildi.
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Ece Gürel’in sağ bulunmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Müge Anlı, Gürel’in bulunduğu konuma dikkat çekerek, “Çantası ve montunun bulunduğu noktadan sadece 9 metre ilerideydi. Üstelik birçok kişinin geçtiği bu alana, çantasının bırakıldığı noktaya geri dönmüş.” ifadelerini kullandı.