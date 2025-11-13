Economist 2026 kapağını yayımladı: 2026'da dünyayı neler bekliyor?
Economist dergisi, her yılın sonunda geleneksel olarak yayımladığı “Bir sonraki yılda takip edilmesi gereken temalar neler?” kapağını 2026 için de paylaştı. Dergi, 2025 boyunca küresel siyaseti en çok etkileyen figürün ABD Başkanı Trump olduğunu vurgularken, Beyaz Saray’daki koltuğunu koruduğu sürece bu etkinin devam edeceğini belirtti.
Londra merkezli ünlü dergi The Economist, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Gelecek yılın öne çıkan temaları” başlıklı özel sayısını 2026 için yayımladı. Derginin editörü Tom Standage, 2026 yılına dair değerlendirmesinde “Bu, Donald Trump’ın dünyası biz sadece içinde yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Dergi, “Trumpnado 2026’da etkisini sürdürürken” ifadesine yer vererek, gelecek yıl öne çıkması beklenen on trend ve temayı paylaştı.
1. AMERİKA'NIN 250. YILI
Amerika'nın kuruluşunun 250. yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini birbirinden tamamen farklı, uzlaşmaz biçimlerde anlatacaklar. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde seçmenler, Amerika'nın geleceğine dair nihai kararı verecek. Ancak Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kazansa bile, Trump'ın tehditler, gümrük vergileri ve başkanlık kararnameleriyle yürüttüğü yönetim tarzı sürecek.
2. JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME
Dış politika analistleri ikiye bölünmüş durumda: Dünya artık Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir Soğuk Savaş mı yaşıyor, yoksa Trump tarzı bir anlaşma gezegeni Amerikan, Rus ve Çin "etki alanlarına" mı bölecek? Bu iki senaryoya da güvenmeyin. Trump, büyük jeopolitik teorilerden ziyade sezgiye dayalı, "al-ver" temelli bir yaklaşımı tercih ediyor. Eski küresel, kurallara dayalı düzen giderek daha da dağılacak. Ancak "istekliler koalisyonları" savunma, ticaret ve iklim gibi alanlarda yeni anlaşmalar yapacak.