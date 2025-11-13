Economist 2026 kapağını yayımladı: 2026'da dünyayı neler bekliyor?

2. JEOPOLİTİK SÜRÜKLENME

Dış politika analistleri ikiye bölünmüş durumda: Dünya artık Amerika ve Çin liderliğindeki bloklar arasında yeni bir Soğuk Savaş mı yaşıyor, yoksa Trump tarzı bir anlaşma gezegeni Amerikan, Rus ve Çin "etki alanlarına" mı bölecek? Bu iki senaryoya da güvenmeyin. Trump, büyük jeopolitik teorilerden ziyade sezgiye dayalı, "al-ver" temelli bir yaklaşımı tercih ediyor. Eski küresel, kurallara dayalı düzen giderek daha da dağılacak. Ancak "istekliler koalisyonları" savunma, ticaret ve iklim gibi alanlarda yeni anlaşmalar yapacak.