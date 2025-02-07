Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ederken alarm durumuna geçen Yunanistan'ın Santorini Adasında sismik hareketlilik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Uzmanlar, bölgede meydana gelebilecek 7 üstü bir depremin Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riskine yol açacağını belirtiyor.
Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik, bilim dünyasında endişe yarattı. Bölgede kaydedilen 500'den fazla deprem fırtınası, uzmanları sismik aktiviteler ve olası tsunami riski konusunda uyarılar yapmaya sevk etti.
Uzmanlar, son dönemdeki depremlerin volkanik aktivitelerle bağlantılı olduğunu ve uzun süre devam edebilecek bir deprem fırtınasının parçası olabileceğini belirtiyor. Ancak en büyük endişe, bu hareketliliğin Amorgos fayını tetikleyerek büyük bir depreme yol açma olasılığı olarak öne çıkıyor.
UZMANLAR UYARIDA BULUNDU
Araştırmacılar, 1950'li yıllarda bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğine dikkat çekerek, benzer büyüklükte bir sarsıntının İzmir ve çevresinde büyük bir tsunami tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.