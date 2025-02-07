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  4. Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski

Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ederken alarm durumuna geçen Yunanistan'ın Santorini Adasında sismik hareketlilik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Uzmanlar, bölgede meydana gelebilecek 7 üstü bir depremin Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riskine yol açacağını belirtiyor.

Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski - Sayfa 1

Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik, bilim dünyasında endişe yarattı. Bölgede kaydedilen 500'den fazla deprem fırtınası, uzmanları sismik aktiviteler ve olası tsunami riski konusunda uyarılar yapmaya sevk etti.

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Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski - Sayfa 2

Uzmanlar, son dönemdeki depremlerin volkanik aktivitelerle bağlantılı olduğunu ve uzun süre devam edebilecek bir deprem fırtınasının parçası olabileceğini belirtiyor. Ancak en büyük endişe, bu hareketliliğin Amorgos fayını tetikleyerek büyük bir depreme yol açma olasılığı olarak öne çıkıyor.

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Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski - Sayfa 3

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

Araştırmacılar, 1950'li yıllarda bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğine dikkat çekerek, benzer büyüklükte bir sarsıntının İzmir ve çevresinde büyük bir tsunami tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski - Sayfa 4

VOLKANİZMA İLE İLİŞKİLİ

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Prof. Dr. Serkan Öztürk ile birlikte 2024 Kasım ayında yayımladıkları bilimsel çalışmada, Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili öngörülerde bulunduklarını belirtti.

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