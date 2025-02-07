Ege Denizi deprem fırtınası için uzmanlardan kritik uyarı! Türkiye'de o illerde ciddi tsunami riski

Uzmanlar, son dönemdeki depremlerin volkanik aktivitelerle bağlantılı olduğunu ve uzun süre devam edebilecek bir deprem fırtınasının parçası olabileceğini belirtiyor. Ancak en büyük endişe, bu hareketliliğin Amorgos fayını tetikleyerek büyük bir depreme yol açma olasılığı olarak öne çıkıyor.