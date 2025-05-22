Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama
Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Deprem Türkiye'de bazı illerde de hissedildi. Peki depremin ardından artçıları kaç büyüklüğünde olur? Tsunami riski var mı? Bu deprem, Türkiye'deki başka bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, saat 06.19’da merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6 OLARAK AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken Türkiye kıyılarında depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.