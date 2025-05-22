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  4. Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.  Deprem Türkiye'de bazı illerde de hissedildi. Peki depremin ardından artçıları kaç büyüklüğünde olur? Tsunami riski var mı? Bu deprem, Türkiye'deki başka bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıt verdi.

Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama - Sayfa 1

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, saat 06.19’da merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama - Sayfa 2

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. 

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Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama - Sayfa 3

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken Türkiye kıyılarında depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

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Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama - Sayfa 4

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde, Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildi.

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