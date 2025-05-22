Ege Denizi'nde deprem: Birçok ilde hissedildi! Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizi'nde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken Türkiye kıyılarında depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.