Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

"Ege-Santorini adası depremlerini hafife almayın. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda uzanan Amorgos Havzası'nın batısını ve doğusunu sınırlayan paralel faylar 1956 yılında karşılıklı olarak 7,8 ve 7,2 deprem çiftlerini üretmiştir. Havza ortasında uzanan bir diğer fay üzerinde 6-7 km derinde 4'ten büyük 6 depremin oluşması her iki havza sınırı fayları üzerindeki büyük depremlerin orta fay segmenti üzerine zamana bağlı olarak stres yüklediğini gösterebilir. Bu nedenle bölgede 1956 depremine benzer bir deprem yaşama olasılığı vardır."