Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan peş peşe uyarı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını, ölçülen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN 1956 HATIRLATMASI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege - Santoroni depremlerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımı şöyle:
"Ege-Santorini adası depremlerini hafife almayın. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda uzanan Amorgos Havzası'nın batısını ve doğusunu sınırlayan paralel faylar 1956 yılında karşılıklı olarak 7,8 ve 7,2 deprem çiftlerini üretmiştir. Havza ortasında uzanan bir diğer fay üzerinde 6-7 km derinde 4'ten büyük 6 depremin oluşması her iki havza sınırı fayları üzerindeki büyük depremlerin orta fay segmenti üzerine zamana bağlı olarak stres yüklediğini gösterebilir. Bu nedenle bölgede 1956 depremine benzer bir deprem yaşama olasılığı vardır."