Ege Denizi'nde tsunami olursa İzmir etkilenir mi? Japon deprem uzmanı Moriwaki yanıtladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla ilgili "Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum" dedi.
İzmir'de seminere katılan Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.
Ege Denizi'ndeki son depremlerin başlangıçta 1-2 büyüklüğünde olduğunu ancak zamanla 5,1 ve 5,3 gibi büyüklüklere ulaştığını ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:
"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR"
"Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum.
"TSUNAMİ OLURSA İZMİR'E KADAR GELİR Mİ?"
Santorini Adası'nda büyük bir deprem yaşanması durumunda açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."