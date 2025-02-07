Ege Denizi'nde tsunami olursa İzmir etkilenir mi? Japon deprem uzmanı Moriwaki yanıtladı

"TSUNAMİ OLURSA İZMİR'E KADAR GELİR Mİ?"

Santorini Adası'nda büyük bir deprem yaşanması durumunda açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."