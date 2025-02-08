Ege Denizi'ndeki depremler: Ya büyük deprem olacak, ya volkan oluşacak! 6 metrelik tsunami uyarısı
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasının ya büyük bir deprem ya da yeni bir yanardağ oluşumuyla sonuçlanacağını belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, tsunami uyarısında da bulundu. Durmuş, 6 metrelik tsunami dalgaları oluşabileceğini ifade etti.
Ege Denizi'nde günlerdir devam eden deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege kıyılarında da tedirginliğe yol açtı.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, yaşanan bu sismik hareketlerin sonuçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
"Ege Denizi'nde yaşananlar olağan dışı bir durum"
Ege Denizi'ndeki hareketliliğin olağan dışı olduğunu belirten Durmuş, "Son 1 haftadır meydana gelen olağan dışı sismik aktiviteler var. Bunlar jeofizik camiasını ikiye böldü. Meydana gelen bu aktivitelerin sonunda yeni bir yanardağ mı oluşacak, yoksa çok ciddi bir deprem mi oluşacak, iki çok önemli beklentimiz var. İlerleyen zamanlarda hangisinin gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat ilginç olan son 50 yılda, 1975'ten bu yana bu bölgede 492 deprem olurken, son bir haftada 1200'ü buldu. Bu 1200 depremin ilginç olan yanı 48 tanesinin 4 büyüklüğünün üstünde olması. Bunlar küçük depremler değil, sonuçta bir binada hissedilebilecek depremler. Bu bölgedeki hareketlilik devam ediyor" dedi.
Muğla, Aydın ve İzmir uyarısı
Bu bölgede oluşabilecek bir depremin Türkiye'nin Ege kıyılarını da etkileyeceğini belirten Serhat Durmuş, "Biz şu açıdan bakıyoruz olaya; bu bölge Bodrum'a 140 kilometre, İzmir'e 180 kilometre gözüküyor. Sonuçta biz Muğla, Aydın, İzmir üçgeninde bu depreme ya da yanardağdaki patlamaya maruz kalacağız. Bu hareketliliğin sonucunda ciddi bir kırık oluşursa yaklaşık 7.3 büyüklüğüne kadar ciddi bir deprem bekleniyor. Dolayısıyla burada oluşabilecek tsunamiler de önemli. 6-6 buçuk metreyi bulabilecek tsunamiler meydana gelebilir" diyerek tsunami ihtimaline karşı uyarıda bulundu.