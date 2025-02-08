Ege Denizi'ndeki depremler: Ya büyük deprem olacak, ya volkan oluşacak! 6 metrelik tsunami uyarısı

"Ege Denizi'nde yaşananlar olağan dışı bir durum"

Ege Denizi'ndeki hareketliliğin olağan dışı olduğunu belirten Durmuş, "Son 1 haftadır meydana gelen olağan dışı sismik aktiviteler var. Bunlar jeofizik camiasını ikiye böldü. Meydana gelen bu aktivitelerin sonunda yeni bir yanardağ mı oluşacak, yoksa çok ciddi bir deprem mi oluşacak, iki çok önemli beklentimiz var. İlerleyen zamanlarda hangisinin gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat ilginç olan son 50 yılda, 1975'ten bu yana bu bölgede 492 deprem olurken, son bir haftada 1200'ü buldu. Bu 1200 depremin ilginç olan yanı 48 tanesinin 4 büyüklüğünün üstünde olması. Bunlar küçük depremler değil, sonuçta bir binada hissedilebilecek depremler. Bu bölgedeki hareketlilik devam ediyor" dedi.