Ege depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! KAF zonunu işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'
Ege Denizi’nde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik açıklama geldi. Kuzey Ege’deki riske dikkat çeken Görür, “Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın” diyerek uyarıda bulundu.
Ege Denizi’nde korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.
“Ege depremi KAF ile aynı zonda”
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.
Kuzey Ege’nin tektonik riskine dikkat çekti
Görür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.