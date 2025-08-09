Ege depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! KAF zonunu işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'

Kuzey Ege’nin tektonik riskine dikkat çekti

Görür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.